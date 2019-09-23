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В Казани может сыграть китайский «Гуанчжоу Эвергранд» — в 2016 году он был признан самым дорогим клубом мира

18:13, 23.09.2019
В Казани может сыграть китайский «Гуанчжоу Эвергранд» — в 2016 году он был признан самым дорогим клубом мира
Фото: скриншот

Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова с делегацией из китайского города Гуанчжоу предложила провести матч между одной из казанских команд и клубом «Гуанчжоу Эвергранд».

«Мы официально обратимся к вам с этой просьбой. Этот матч поспособствовал бы и сотрудничеству в сфере туризма — болельщики вашей команды смогли бы приехать в Казань и познакомиться с нашим туристическим потенциалом», — цитирует ее пресс-служба мэрии.

«Гуанчжоу Эвергранд Таобао» — китайский футбольный клуб из Гуанчжоу, выступающий в Суперлиге Китая по футболу. По данным издания «Forbes», у команды имеется самый большой бюджет в Китае с годовым оборотом $57 млн и самым ценным клубом стоимостью $252 млн. Акционерами команды является является в том числе интернет-компания Alibaba Group (40 %). В 2016 году «Гуанчжоу Эвергранд» был признан самым дорогим клубом мира.

СпортФутбол Татарстан
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