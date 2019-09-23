На построение новой пассажирской транспортной сети в Нижнекамске направят более 8 млн рублей

Исполком Нижнекамского района Татарстана потратит из местного бюджета 8,2 млн на выполнение научно-исследовательской работы «Построение эффективной системы работы городского пассажирского транспорта общего пользования города Нижнекамска, с учетом муниципальных маршрутов Нижнекамского района».

«Целью выполнения работы является построение новой эффективной городской пассажирской транспортной сети общего пользования, работающей по регулярным тарифами обеспечение устойчивости функционирования пассажирского транспорта общего пользования в г. Нижнекамск», — говорится в техзадании, опубликованном на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены до 20 февраля 2020 года. Они включают обследование пассажиропотоков на маршрутах городского пассажирского транспорта, организацию и проведение соцопроса для выявления транспортных потребностей и проблем транспортного обслуживания населения, анализ маршрутной сети Нижнекамска, формирование предложений по созданию новой системы городского пассажирского транспорта общего пользования, включая оптимизацию маршрутной сети городского и «вахтового» пассажирского транспорта общего пользования, подготовку плана внедрения новой маршрутной сети.

Ранее сообщалось, что власти Нижнекамска намерены провести масштабную транспортную реформу. Как пояснили «Реальному времени» в местном исполкоме, необходимость в изменениях назревала давно — маршрутная сеть не обновлялась 10 лет, автобусы не доезжают до новых микрорайонов, поскольку из-за низкой экономической эффективности никакие предприятия не соглашаются браться за отдаленные направления. В то же время сами жители регулярно жалуются на дублирующие друг друга маршруты. Основная цель реформы — вывести пассажирские перевозки на самоокупаемость. Пока же приходится ежегодно просить многомиллионные субсидии из республиканского бюджета.