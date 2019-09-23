Уфимские спасатели вызволили котенка из шахты вентиляции и нашли ему хозяйку

Управление гражданской защиты Уфы рассказало о спасательной операции по вызволению котенка, которая прошла в минувшую пятницу. Котенок застрял в вентиляционной шахте дома.

Вечером в пятницу в управление обратилась девушка и сообщила о попавшем в западню и отчаянно мяукавшем животном. Чтобы освободить котенка, спасателям понадобилось частично разобрать вентиляционную шахту.

— Помимо свободы, котенок обрел и хозяйку: неравнодушная заявительница решила приютить пушистого четвероногого, — написало Управление гражданской защиты Уфы в Instagram.

При этом в управлении напомнили: приоритетными для уфимских спасателей все же являются вызовы, связанные с попавшими в беду людьми, и лишь затем — с животными.

Напомним, в Международный день кошек управление выкладывало подборку фотографий котов, которым в определенный момент понадобилась помощь спасателей. Среди них попадались и очень большие кошки.