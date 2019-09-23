«Мостотресту» Ротенберга отказали в иске к Зеленодольскому заводу имени Горького

Арбитражный суд Татарстана сегодня отказал компании «Мостотрест» в иске к ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

Иск с требованием 8,8 млн рублей убытков был подан 25 января. Заседание суда постоянно переносилось. Сторонам также предлагали рассмотреть возможность примирения, говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее ПАО «Мостотрест» заключило контракт на строительство, а также реконструкцию мостового перехода через Свиягу в Татарстане на 757-м км автомобильной дороги М-7 «Волга». Стоимость работ составит 4,7 млрд рублей.

Основным акционером «Мостотреста» является АО «ТФК-Финанс», которым владеет ООО «Стройпроектхолдинг». Последняя компания принадлежит Аркадию Ротенбергу. Он был спарринг-партнером по дзюдо президента России Владимира Путина.