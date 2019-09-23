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Дороги в Башкирии замело снегом — видео

13:53, 23.09.2019
Дороги в Башкирии замело снегом — видео
Фото: скриншот

Первый снег, пришедший в Башкирию в минувшие выходные, замел дороги в республике. Видеозаписи с заснеженных трасс появились сегодня в социальных сетях.

Сообщается, что сильный снегопад фиксируют преимущественно в горных районах республики. Снег также приводит к пробкам на некоторых трассах в этих районах.

Любопытно, что подобные видео выкладывают не только башкирские пользователи, но и пользователи из Татарстана, где недавно также сообщили о первом снеге в районах. Однако, в отличие от Башкирии, в Татарстане снежный покров продержался недолго.

БашкортостанТатарстан
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