Глава внешней разведки Сергей Нарышкин видит первые признаки сближения отношений с Украиной

«Первые признаки сближения отношений с Украиной обнаруживаются, но многое зависит от готовности и способности киевской власти действовать решительно», — заявил сегодня журналистам глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин по окончании саммита органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Казани.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о том, что может способствовать сближению отношений России и Украины, Сергей Нарышкин отметил, что «украинский вопрос» не поднимался сегодня во время встречи глав служб безопасности, но российские разведывательные службы наблюдают первые ростки возобновления конструктивных отношений. Однако, по его словам, этому препятствуют «друзья» Украины на другом берегу Атлантики.

«Многое зависит от готовности и способности киевской власти преодолевать сопротивление так называемой «партии войны», — указал он. — Мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело. Кроме того, негативную и деструктивную роль играют наши политические партнеры на другом берегу Атлантического океана. Но повторяю, сдержанный оптимизм может иметь место», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Казани продолжилось XVI совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- стран участников СНГ. Для участия в нем руководители служб безопасности всех стран СНГ, включая Казахстан, Белоруссию, Армению, Азербайджан. На нем выступили председатель исполнительного комитета-исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаев, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.