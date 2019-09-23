Аналитики назвали основные преимущества удаленной работы

Работодатели назвали основные преимущества дистанционной работы сотрудников. Это возможность нанять сотрудника из любой точки мира (43%), а также экономия на зарплате и аренде рабочих мест (35%).

Также отмечается, что, работая удаленно, сотрудники экономят время на дорогу до офиса и средства на питание (22%), пишет RT со ссылкой на данные аналитического центра «Битрикс24».



Среди отрицательных сторон дистанционной работы названы сложность контроля сотрудников (30%), отсутствие личных коммуникаций (26%), низкие мотивация и вовлеченность (22%), сниженная лояльность к компании (14%), утечка информации (8%).

Ранее представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам время от времени работать удаленно. На данный момент по Трудовому кодексу россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно, однако это регулируется только устно.