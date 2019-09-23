В России создали искусственное мясо

Российские ученые в лабораторных условиях создали искусственное мясо. Оно может появиться на российских прилавках в 2023 году.

Первые 40 граммов мяса, полученного в лаборатории, обошлись в 900 тысяч рублей. Исследовательские работы велись на протяжении 2 лет.

«Отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии решения правового статуса данного продукта. На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще 3 года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100—300 тысяч долларов за 1 кг», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы «Очаковского комбината пищевых ингредиентов».

Отмечается, что искусственное мясо безопасно для человека, срок его хранения вдвое больше традиционного.

Такое мясо получают из небольшого куска мышечной ткани теленка элитной породы «Абердин-ангус» в возрасте 2—3 дней. Клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и деления клеток. Культуральная среда представляет собой гель, состоящий из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы, факторов прикрепления и роста.

По оценке экспертов комбината, через 5 лет 1 кг лабораторно выращенной говядины будет стоить в рознице 800 рублей.

Ранее сообщалось, что сахарные заводы Татарстана произвели 38 тыс. тонн сахарного песка из нового урожая свеклы.

