Сахарные заводы в Татарстане выработали 38 тысяч тонн сахара из нового урожая свеклы

Сахарные заводы Татарстана произвели 38 тыс. тонн сахарного песка из нового урожая свеклы. Об этом рассказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«На заводские площадки перевезено 460 тыс. тонн свеклы. Работают все три завода. Предприятия вышли на ежесуточную переработку 17,2 тыс. тонн. Уже выработано 38 тыс. тонн сахарного песка», — цитирует чиновника пресс-служба президента республики.

Он также рассказал, что уборка сахарной свеклы продолжается, на полях работает 102 комбайна. Убрано уже около 20 тыс. гектаров, или более 30%. Всего собрано 827 тыс. тонн нового урожая сахарной свеклы. Средняя урожайность достигает 422 ц/га.

Ранее сообщалось, что в РТ собрано 3,8 млн тонн зерна нового урожая. Урожайность составляет свыше 30 ц/га. Осталось убрать менее 150 тыс. га площадей, или 10%.



