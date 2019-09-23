Башкирия и Чувашия вошли в двадцатку регионов с самыми быстрорастущими зарплатами
Аналитики подсчитали, в каких регионах быстрее всего росли зарплаты в первом полугодии 2019 года. Из ПФО в топ-20 попали Башкирия и Чувашия.
По данным «РИА Рейтинг», Чувашия заняла 18-ю строчку. В республике за январь — июнь зарплата поднялась на 8,1% и достигла 24 795 рублей.
В Башкирии же за этот период рост зарплаты составил 7,9%. Показатель по республике — 30 795 рублей.
Ниже приводится список регионов ПФО, попавших в рейтинг:
|
18
|
Чувашская Республика
|
8,1%
|
24 795 рублей
|
19
|
Республика Башкортостан
|
7,9%
|
30 795 рублей
|
34
|
Оренбургская область
|
7,0%
|
27 858 рублей
|
39
|
Пензенская область
|
6,9%
|
25 331 рубль
|
49
|
Нижегородская область
|
6,6%
|
29 906 рублей
|
51
|
Кировская область
|
6,5%
|
25 286 рублей
|
54
|
Пермский край
|
6,4%
|
32 341 рубль
|
57
|
Самарская область
|
6,3%
|
30 783 рубля
|
59
|
Саратовская область
|
6,2%
|
23 987 рублей
|
63
|
Удмуртская Республика
|
6,1%
|
28 993 рубля
|
66
|
Республика Мордовия
|
5,8%
|
23 823 рубля
|
68
|
Республика Марий Эл
|
5,4%
|
25 475 рублей
|
73
|
Республика Татарстан
|
5%
|
31 404 рубля
|
74
|
Ульяновская область
|
4,9%
|
25 871 рубль
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