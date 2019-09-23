Башкирия и Чувашия вошли в двадцатку регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

Фото: Роман Хасаев

Аналитики подсчитали, в каких регионах быстрее всего росли зарплаты в первом полугодии 2019 года. Из ПФО в топ-20 попали Башкирия и Чувашия.

По данным «РИА Рейтинг», Чувашия заняла 18-ю строчку. В республике за январь — июнь зарплата поднялась на 8,1% и достигла 24 795 рублей.

В Башкирии же за этот период рост зарплаты составил 7,9%. Показатель по республике — 30 795 рублей.

Ниже приводится список регионов ПФО, попавших в рейтинг: