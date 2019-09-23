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Башкирия и Чувашия вошли в двадцатку регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

07:55, 23.09.2019
Башкирия и Чувашия вошли в двадцатку регионов с самыми быстрорастущими зарплатами
Фото: Роман Хасаев

Аналитики подсчитали, в каких регионах быстрее всего росли зарплаты в первом полугодии 2019 года. Из ПФО в топ-20 попали Башкирия и Чувашия.

По данным «РИА Рейтинг», Чувашия заняла 18-ю строчку. В республике за январь — июнь зарплата поднялась на 8,1% и достигла 24 795 рублей.

В Башкирии же за этот период рост зарплаты составил 7,9%. Показатель по республике — 30 795 рублей.

Ниже приводится список регионов ПФО, попавших в рейтинг:

18

Чувашская Республика

8,1%

24 795 рублей

19

Республика Башкортостан

7,9%

30 795 рублей

34

Оренбургская область

7,0%

27 858 рублей

39

Пензенская область

6,9%

25 331 рубль

49

Нижегородская область

6,6%

29 906 рублей

51

Кировская область

6,5%

25 286 рублей

54

Пермский край

6,4%

32 341 рубль

57

Самарская область

6,3%

30 783 рубля

59

Саратовская область

6,2%

23 987 рублей

63

Удмуртская Республика

6,1%

28 993 рубля

66

Республика Мордовия

5,8%

23 823 рубля

68

Республика Марий Эл

5,4%

25 475 рублей

73

Республика Татарстан

5%

31 404 рубля

74

Ульяновская область

4,9%

25 871 рубль
АналитикаЭкономика БашкортостанКировская областьУдмуртия
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