Шойгу об оборонном бюджете: надо бояться не больших расходов, а низких доходов

Министр обороны России Сергей Шойгу не согласился с высказыванием главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом оборонном бюджете. Он убежден, что такие выводы построены на давно прошедшей моде.

«Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам», — заявил министр в интервью «Московскому комсомольцу».

Он призвал экономистов отказаться от общих и размытых понятий и обратить внимание на конкретные вещи.

«Когда, вскоре после назначения на пост министра, мы начали вплотную заниматься нашим жилищно-коммунальным хозяйством, поняли, что нет никакого учета ресурсов. Как только установили 120 тысяч приборов учета, расходы на ЖКХ упали в разы. Почему ни один умный экономист, рыночник или финансист не подсказал нам этого раньше: в армии нет приборов учета», — привел пример Шойгу.