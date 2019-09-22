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В Казани прошли итоговые субботники — видео

18:48, 22.09.2019
В Казани прошли итоговые субботники — видео
Фото: скриншот видео

В различных районах Казани активисты организовали итоговые субботники 2019 года. Волонтеры убрались на озере Изумрудном (Карьер), в Кутузовском овраге (Авиастроительный район) и в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На озере Изумрудном организаторы устроили участникам настоящий квест. За каждый собранный мешок с мусором волонтеры получают лотерейный билет. Дополнительные билеты активисты могут получить за слова, зашифрованные при помощи QR-кодов, спрятанных на территории.

На уборку Кутузовского оврага приехали как местные жители, так и неравнодушные горожане, например, студенты КФУ.

В Горкинско-Ометьевском лесу субботник прошел в рамках акции «Всемирная уборка: «Сделаем!».

Общество Татарстан
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