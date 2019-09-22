Сбой приложения ВТБ коснулся Казани, Уфы и Самары

В воскресенье днем клиенты банка ВТБ пожаловались на сбой в мобильном приложении. Проблемы в работе сервиса наблюдались в различных городах страны, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе.

Сбой начали замечать в 6 часов утра (мск), следует из данных портала Downdetector. К 15:00 количество жалоб достигло пика, а потом стало снижаться.

В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе мобильного банк ВТБ. Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства. Сейчас ведутся работы по восстановлению системы. Мы рассчитываем, что они будут окончены в ближайшее время. pic.twitter.com/sIZFi2hjxs — Банк ВТБ (@vtb) 22 сентября 2019 г.

ВТБ заверил клиентов, что все проблемы с мобильным банком будут решены.



«Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении официального аккаунта ВТБ в Twitter.