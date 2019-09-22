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Сбой приложения ВТБ коснулся Казани, Уфы и Самары

17:34, 22.09.2019
Сбой приложения ВТБ коснулся Казани, Уфы и Самары

В воскресенье днем клиенты банка ВТБ пожаловались на сбой в мобильном приложении. Проблемы в работе сервиса наблюдались в различных городах страны, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе.

Сбой начали замечать в 6 часов утра (мск), следует из данных портала Downdetector. К 15:00 количество жалоб достигло пика, а потом стало снижаться.

ВТБ заверил клиентов, что все проблемы с мобильным банком будут решены.

«Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении официального аккаунта ВТБ в Twitter.

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