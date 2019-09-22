В Казани пожарные потушили горящий в овраге строительный мусор

В Казани на улице Химической загорелся строительный мусор. Площадь пожара составила 300 кв. м. Но пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Как рассказали в пресс-службе татарстанского главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9:39. Первое подразделение прибыло в 9:44.

Спасатели установили, что ООО «Промышленная компания «Возрождение» проводило рекультивацию оврага. Для этого экскаватор и бульдозер компании засыпали его строительным мусором. По еще не выясненной причине мусор загорелся.

В 11:02 пожар был локализован на площади 300 кв. м. Еще через 16 минут открытое горение было ликвидировано.

Всего к ликвидации пожара привлекались 29 человек и 9 единиц техники. Спасатели организовали взаимодействие с Минэкологии РТ, природоохранной прокуратурой, УГМС РТ, а также управлениями Росприроднадзора и Роспотребнадзора.