Самые необычные соискатели Татарстана: инстаграм-горничная, спец по грибам и просто Марат

«Реальное время» отобрало самые необычные резюме жителей Татарстана на сайте объявлений о работе Avito.

Так, 19-летняя соискательница из Казани просит 50 тыс. рублей за работу горничной. В резюме она указывает, что она «занимательная личность», крутится во всех сферах жизни, ведет личный блог в Instagram. Также девушка является «сексологом-психологом отношений, певицей средне-высшего потока, художником самой себе». В общем — целеустремленная женщина, желающая стать успешным человеком, «грядущим по ступенькам ввысь».

Интересующимся выращиваем грибов могут быть полезны услуги специалиста по выращиваю вешенок. За 50 тыс. рублей в месяц она готова настроить технологические процессы по выращиванию грибов, вести борьбу с вредителями, поддерживать микроклимат в грибнице.



Житель Казани по имени Марат разместил свое резюме, указав в графе профессия/должность скромное хотя и многозначительное «Марат». За скромный 1 млн рублей он готов принести вашей компании пользу, хорошо продавать. Бонусом: у него хорошие навыки коммуникации плюс стрессоустойчивость с «активной и позитивной жизненной позицией».

Подробнее о других интересных резюме, которые размещают жители Татарстана — в нашем материале.

