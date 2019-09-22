В Турции перевернулся автобус с туристами, пострадали 14 россиян

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье в субботу. В результате 14 граждан РФ пострадали.

«Автобус с иностранными туристами перевернулся в провинции Анталья близ поселка Аксу. Пострадали 16 человек, 14 из них — россияне. Они были доставлены в ближайшие больницы», — сообщает CNN Turk.

Отмечается, что у четырех пострадавших опасные для жизни ранения.

В Ассоциации туроператоров России со ссылкой на свои источники сообщили, что туристы ехали в аэропорт.