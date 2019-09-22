Режиссер фильма «Текст» убрал мат и порнографию из прокатной версии

Режиссер Клим Шипенко, снявший фильм «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского, рассказал о корректировке прокатной версии картины. В кинотеатрах зрители не столкнутся с матом и порнографией.

«Мы «запикали» мат, в прокатной версии его нет, порнографии, которую герой смотрит по видео, тоже не будет, — закон есть закон. На фестивале в Ялте, других российских и международных фестивалях, на премьере в Москве фильм мы показываем в авторской версии», — передает «РИА Новости» слова режиссера на пресс-конференции в Ялте.

Главный герой ленты — Илья Горюнов (которого играет Александр Петров) выходит на свободу после 7 лет тюрьмы по ложному обвинению в распространении наркотиков. Его прежняя жизнь разрушена. Встретившись с человеком, который отправил его в тюрьму, Илья совершает необдуманный поступок, после чего получает доступ к смартфону Петра (Иван Янковский). На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране смартфона.