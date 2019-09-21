Минстрой Татарстана заявил о 99%-ной готовности к отопительному сезону

В Татарстане к отопительному сезону готовы 99% домов. Об этом на совещании в Доме правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.

Он сообщил, что централизованная система теплоснабжения подготовлена на 11 843 многоквартирных дома. Это составляет 99,2% от общего числа, передает пресс-служба президента РТ.

Также паспорта готовности уже составлены на 16 994 дома (99%). Проверка дымоходов проведена в 5 180 домах. Продолжается работа по проверке вентканалов. К пуску тепла готовы объекты здравоохранения, социальной защиты, образования и культуры. Ряд объектов социальной сферы уже начали отапливаться.