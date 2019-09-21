Радий Хабиров призвал водителей быть аккуратнее на дорогах

Радий Хабиров призвал водителей быть аккуратнее на дорогах. Соответствующий пост он опубликовал в «Инстаграме».

Он выложил видео, на котором машина в замедленной съемке на большой скорости влетает в ограждение и становится всмятку. Хабиров обратил внимание, что многие лихачи часто летают на предельных скоростях и по встречной полосе.

«Мы многое делаем, чтобы наши дороги стали безопасными — убираем ямы, ставим камеры, фонари, знаки, наносим разметку... Это спасает — в этом году дорога унесла на 57 жизней меньше, чем за такой же период прошлого года. Но! 292 человека все же погибли…» — написал глава Башкирии.

Он отметил, что, несмотря на все эти меры, аварии будут до тех пор, пока водители не прекратят летать.

Напомним, Радий Хабиров на своей странице «ВКонтакте» сообщил о первых результатах работы вновь созданного Совета по правам человека. Глава Башкирии рассказал о том, какая помощь оказана семье маленькой девочки из Стерлитамака, проживающей в ветхом холодном доме, и дал поручение Совету придать такой работе системность.