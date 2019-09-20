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В Мордовии суд оштрафовал сотрудника московского ТЮЗа за хранение наркотиков

22:27, 20.09.2019
В Мордовии суд оштрафовал сотрудника московского ТЮЗа за хранение наркотиков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рузаевский райсуд Мордовии признал заведующего слесарным цехом Московского ТЮЗа виновным в хранении наркотиков. Он приговорен к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Согласно сообщению Приволжской транспортной прокуратуры, главного слесаря театра задержали полицейские, когда он ехал на поезде «Санкт-Петербург — Самара». У него изъяли «наркотическое средство — «гашиш» в значительном размере».

Следствие выяснило, что наркотики он приобрел в июле 2019 года в Битцевском парке. Он хранил их при себе до момента задержания (20 июля 2019 года).

Обнаруженные у него наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Происшествия
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