Власти Татарстана признали кладбище «Биш-Балта» «достопримечательным местом»

Фото: скриншот

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана включил в соответствующий реестр мусульманское кладбище «Биш-Балта» в Кировском районе Казани. Вид памятника определен как «достопримечательное место».

Соответствующий приказ был опубликован комитетом сегодня.

«Включить выявленный объект культурного наследия «Мусульманское кладбище слободы «Биш-Балта» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Кировский район, на правом берегу р. Казанка, в тупике ул. Брюсова, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Мусульманское кладбище села Биш-Балта Адмиралтейской слободы, XVI—XX вв.» и установить вид этого объекта культурного наследия — достопримечательное место», — говорится в приказе.

Напомним, что 12 сентября администрация Кировского района взялась за благоустройство кладбища, чем вызвала опасения местных жителей. На территории объекта работы должны проводиться с особой осторожностью.