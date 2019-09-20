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В Казани затор на Мамадышском тракте продержался более 2 часов

19:53, 20.09.2019
В Казани затор на Мамадышском тракте продержался более 2 часов

Сегодня в Казани вечерние пробки достигли девяти баллов. Самый длинный затор продержался 2 часа и 9 минут.

Пробка на улице Аграрной и Мамадышском тракте достигла 2,7 км к 19:29, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». К этому моменту движение было затруднено на участке от улицы Назиба Жиганова до улицы Натана Рахлина.

Среди крупнейших пробок за сегодня затор на улицах Советской, Камчатской, Ударной, Вересаева, Ленинградской (2,5 км), утренняя пробка — на Аграрной и Космонавтов (2,4 км), вечерняя — на Технической (2,3 км) и на улицах Достоевского и Аделя Кутуя (2,2 км).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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