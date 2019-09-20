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Хабиров продлил полномочия сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой

15:55, 20.09.2019
Хабиров продлил полномочия сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил сенатором от региона Лилию Гумерову.

Она представляет регион в Совете Федерации с 25 сентября 2014 года, срок ее полномочий истекал в сентябре 2019 года. Гумерова также является первым заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре СФ, сообщает пресс-служба главы РБ.

Напомним, накануне Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии. Инаугурация прошла в Доме Государственного собрания — Курултая РБ. Тем временем правительство республики ушло в отставку.

Справка

Гумерова Лилия Салаватовна родилась 16 декабря 1972 года в г. Учалы. Окончила Башкирский государственный педагогический институт, Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Республики Башкортостан.

Трудовую деятельность начала в 1994 году в средней школе № 10 г. Учалы, где работала педагогом-психологом.

В 2001—2005 годах — специалист 1 категории, и.о. заведующего информационно-аналитическим отделом, заместитель начальника отдела по работе с населением и кадрами, начальник информационно-аналитического отдела, заместитель главы администрации г. Учалы и Учалинского района Республики Башкортостан по социальным вопросам.

В 2006—2007 годах — заместитель главы администрации муниципального района Учалинский Республики Башкортостан по социальным вопросам и кадрам.

В 2007—2010 годах — заведующая отделом социального развития, здравоохранения, труда и занятости населения аппарата правительства Республики Башкортостан.

В 2010—2011 годах — уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан.

В 2011—2012 годах — заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

В 2012—2014 годах — заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан.

В 2014—2016 годах — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан.

С 2016 года — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ОбществоВласть Башкортостан
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