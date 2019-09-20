Хабиров продлил полномочия сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил сенатором от региона Лилию Гумерову.

Она представляет регион в Совете Федерации с 25 сентября 2014 года, срок ее полномочий истекал в сентябре 2019 года. Гумерова также является первым заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре СФ, сообщает пресс-служба главы РБ.

Напомним, накануне Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии. Инаугурация прошла в Доме Государственного собрания — Курултая РБ. Тем временем правительство республики ушло в отставку.