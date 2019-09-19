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Правительство Башкирии ушло в отставку

11:52, 19.09.2019
Правительство Башкирии ушло в отставку
Фото: ru.m.wikipedia.org/ Саитгалин Ильшат

Сегодня после инаугурации главы Башкирии Радия Хабирова правительство Башкирии официально отправилось в отставку. При этом до сформирования нового состава правительство продолжит выполнять свои обязанности.

Это связано с тем, что по Конституции республики правительство формируется главой региона. Ранее сообщалось, что новый состав правительства будет сформирован в течение месяца после инаугурации.

До выборов главы республики состав башкирского кабмина включал шесть и. о. заместителей премьер-министра. При этом 16 руководителей республиканских министерств и ведомств имели приставку «и. о.».

ОбществоВласть Башкортостан
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