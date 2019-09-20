Стала известна дата и содержание послания Минниханова к Госсовету Татарстана

«О внешнем и внутреннем положении Татарстана» — под таким названием планируется послание президента Рустама Минниханова к Госсовету РТ, с которым он выступит 25 сентября в Большом концертном зале им. С. Сайдашева. Сегодня во второй половине дня президиум Госсовета утвердил повестку и дату проведения второго заседания парламента.

На него будут приглашены 600 гостей, без учета 100 депутатов парламента, сообщила секретарь президиума Лилия Маврина. Послание будет транслироваться в режиме реального времени. В тот же день пройдет третье заседание Госсовета, на котором предполагается утвердить Марата Зяббарова в должности заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.