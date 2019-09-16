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В результате ДТП на трассе в Татарстане погиб один человек и четверо пострадали

18:50, 16.09.2019
В результате ДТП на трассе в Татарстане погиб один человек и четверо пострадали
Фото: instagram.com/zaria_alekseevskoe_rt

В Татарстане на трассе Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Honda Accord выехал на встречную полосу, после чего машина съехала в кювет и протаранила бетонный водоотвод. 28-летняя пассажирка была госпитализирована в больницу, она скончалась через несколько часов. На скорой помощи также увезли водителя и трех его пассажиров. Среди пострадавших оказался восьмилетний ребенок, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Водителем легковушки оказался 33-летний житель Казани с 13-летним стажем. За последние два года его 55 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что грузовик КАМАЗ после аварии на улице Магистральная в Казани перегородил дорогу в одном направлении. Видеозапись последствий аварии появилась в социальных сетях.

ПроисшествияАвто Татарстан
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