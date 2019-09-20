Татарстанская судостроительная компания реализует проекты с верфями Дальнего Востока

Татарстанская судостроительная компания «Ак Барс» (входящая в холдинг «Ак Барс») планирует реализацию совместных проектов с верфями Дальнего Востока в сфере судостроения, судоремонта и проектирования судов.

Данное соглашение о сотрудничестве было в рамках выставки «Нева-2019» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что в июле этого года делегация представителей агентства во главе с гендиректором Леонидом Петуховым посетила Татарстан для ознакомления с деятельностью зеленодольского завода им. Горького, передает пресс-служба агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил заявку на создание ОЭЗ «АлмА». Теперь документация общим объемом около 5 тыс. страниц направлена на рассмотрение в Минэкономразвития РФ для принятия соответствующего постановления правительства РФ.

