ФНС подало иск о банкротстве «дочки» холдинговой компании «Ак Барс»

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск от имени Федеральной налоговой службы к ООО «Машинно-технологическая компания «Ак Барс». Сумма иска составляет около 31,3 млн рублей.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания-ответчик на 73,3% принадлежит АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и еще на 26,7% — ТД «Белый Барс», который также имеет связи с АО «Холдинговая компания «Ак Барс» через структуру собственников. По итогам 2018 года компания зафиксировала выручку в 492 млн рублей и чистую прибыль в 2,7 млн рублей. Основной вид деятельности — в области производства сельхозкультур.

Напомним, в августе московская металлоторговая компания «Мечел-Сервис» (входит в металлургическую компанию «Мечел») подала иски о банкротстве АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и его дочерней компании ООО «Ак Барс Металл». К настоящему моменту заявления возвращены истцу.

