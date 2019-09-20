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Кадыров рассказал о спасении людей и зверей во время пожара в ТЦ

10:37, 20.09.2019
Кадыров рассказал о спасении людей и зверей во время пожара в ТЦ
Фото: government.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спасении людей и зверей из живого уголка во время крупного пожара в торгово-развлекательном центре в Грозном.

Пострадавших и погибших нет, заявил глава республики.

«Пожар опасен не только для людей! Поэтому спасатели думают о сохранении жизни всему живому. Настоящим героизмом является спасение обитателей уголка, в котором находились кролики, черепахи, шиншиллы, попугаи и другие животные и птицы», — отметил Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее в соцсетях появились видео горящего в Грозном ТЦ. На тушение пожара прибыли 12 расчетов.

ОбществоПроисшествия
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