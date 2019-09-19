Кадыров прокомментировал пожар в крупнейшем ТЦ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности о пожаре в грозненском ТРК «Гранд-Парк». Комплекс считается самым крупным в республике.

«На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Жертв и пострадавших нет. На тушение прибыли 12 расчетов, всего — 50 человек.

Ранее в соцсетях появились видео горящего в Грозном ТЦ. Судя по записи, огонь охватил три этажа.