Новости происшествий

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Кадыров прокомментировал пожар в крупнейшем ТЦ Чечни

21:37, 19.09.2019
Кадыров прокомментировал пожар в крупнейшем ТЦ Чечни
Фото: government.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности о пожаре в грозненском ТРК «Гранд-Парк». Комплекс считается самым крупным в республике.

«На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Жертв и пострадавших нет. На тушение прибыли 12 расчетов, всего — 50 человек.

Ранее в соцсетях появились видео горящего в Грозном ТЦ. Судя по записи, огонь охватил три этажа.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров