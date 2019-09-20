Новости спорта

02:03 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Месси запустил собственный бренд одежды

09:55, 20.09.2019
Месси запустил собственный бренд одежды
Фото: themessistore.com

Футболист сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси представил собственный бренд одежды.

«Было приятно представить собственный бренд одежды. Первая коллекция уже доступна. Всех обнял», — написал Месси в «Инстаграме».

Бренд-менеджерами проекта стала сестра Месси Мария Соль и дизайнер Джинни Хилфигер. Одежда позиционирует себя как премиальный бренд, первая партия товара уже поступила в продажу.

СпортФутболОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров