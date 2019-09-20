Месси запустил собственный бренд одежды
Футболист сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси представил собственный бренд одежды.
«Было приятно представить собственный бренд одежды. Первая коллекция уже доступна. Всех обнял», — написал Месси в «Инстаграме».
Бренд-менеджерами проекта стала сестра Месси Мария Соль и дизайнер Джинни Хилфигер. Одежда позиционирует себя как премиальный бренд, первая партия товара уже поступила в продажу.СпортФутболОбщество
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