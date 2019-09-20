В России предложили создать единый фонд страхования от ЧС за счет граждан

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Финансироваться он должен за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье.

Минимальный платеж может составить 150 рублей в месяц с квартиры.

«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в «один общий котел», 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», — рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Такое страхование будет добровольным, однако планируется, что регионы будут создавать специальные программы и стимулировать россиян участвовать в них. В Минфине рассчитывают, что программы будут востребованными, так как станут доступнее по цене, чем коммерческие договоры.

Опрошенные изданием эксперты считают, что через пару лет сумма минимального платежа может увеличиться до 300 рублей в месяц и что страховой сбор стоит включить в квитанции на коммунальные услуги — только так можно будет собрать достаточно средств для восстановления жилья после ЧС.