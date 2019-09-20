Новости общества

02:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России предложили создать единый фонд страхования от ЧС за счет граждан

05:15, 20.09.2019 2
В России предложили создать единый фонд страхования от ЧС за счет граждан
Фото: government.ru

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Финансироваться он должен за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье.

Минимальный платеж может составить 150 рублей в месяц с квартиры.

«Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в «один общий котел», 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС», — рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Такое страхование будет добровольным, однако планируется, что регионы будут создавать специальные программы и стимулировать россиян участвовать в них. В Минфине рассчитывают, что программы будут востребованными, так как станут доступнее по цене, чем коммерческие договоры.

Опрошенные изданием эксперты считают, что через пару лет сумма минимального платежа может увеличиться до 300 рублей в месяц и что страховой сбор стоит включить в квитанции на коммунальные услуги — только так можно будет собрать достаточно средств для восстановления жилья после ЧС.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 сен
    Жители России против предложений о добровольно-принудительном страховании, поступившем от жителей минфина
    Ответить
  • Анонимно 20 сен
    Идей в России, как всегда, хороших много. Но реализация всегда заканчивается одним и тем же. Как всегда, в нужный для людей момент окажется что денег не хватает пострадавшим и надо ещё собирать с них же и даже при этом не покрываются убытки. Про частности говорить не буду. Кто-то из управления проворовался, раздутый штат, которые всё и съедает и т.п и т.д.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров