В России снижаются цены на телевизоры

В России снижаются цены на телевизоры, притом что на другие виды электроники они растут. Так, средний чек на ноутбуки вырос за год на 12%, на смартфоны — на 6%. Такие данные содержатся в исследовании рынка, проведенном российскими ретейлерами, в том числе «М. Видео — Эльдорадо», Ozon.ru и представительством AliExpress.

Средняя цена телевизора в России — 23,2 тыс. рублей — снизилась в первом полугодии 2019 года на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 12% — по сравнению с январем — июнем 2016. При этом еще больше снижается цена смарт-ТВ и экранов высокой четкости, пишут «Известия».

Причиной снижения цен стало удешевление производства, связанное с длинным циклом обновления техники, рассказали изданию эксперты.

Чаще всего россияне покупают телевизоры с большим экраном — на устройства с диагональю 45 дюймов (около 114 см) приходится 20% продаж.

Ранее стало известно, что российские торговые сети электроники запаслись новыми iPhone, чтобы избежать очередей.