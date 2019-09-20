Кирилл Петров: «Нет проблемы в том, что я не в первом звене»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров прокомментировал победу казанского клуба в первом в сезоне татарстанском дерби против «Нефтехимика», отметив, что его устраивает нынешнее игровое время и место в команде:

— Самое главное — выиграли. Два очка взяли, уже очень хороший результат. Начали хорошо, во втором периоде только немного отошли от своего плана, стали на синей линии много терять шайбу, в своей зоне. Поэтому так получилось, что пропустили и долго третью забросить не могли. Но и «Нефтехимику» надо отдать должное, достойно сопротивлялись, сложно сегодня было играть.

— Уже который матч проблемы во втором периоде. С чем это связано?

— Не знаю, не могу сказать. Выходим как всегда. Начало у нас всегда хорошее, концовки в принципе тоже. Во втором периоде только проседаем. Нам говорят, что делать, но не всегда получается.

— Вы сделали отличный пас на Азеведо. Наигрывали этот момент?

— Специально на него не играл. Скорее так просто получилось, сложилось.

— У Даниса Зарипова сегодня был 800-й матч за «Ак Барс». Важная дата?

— Конечно. Человек — легенда, уважаемый всеми нами, да и во всем хоккейном мире, я думаю. 800 матчей — это очень много, какое здоровье надо иметь. Но для него это не предел, за 1000 перейдет с его мастерством. Было бы желание. Нам было приятно находиться с ним на льду в этот торжественный момент, в одной команде.

— Команда не просила проставиться Даниса?

— А когда нам проставляться? Следующий матч послезавтра, потом опять через день игра. Не до этого.

— Не выходите в первых двух звеньях, в большинстве. Напрягает?

— Нет, меня игровым временем никто не обделяет. Пока на данный момент только нахожу свою игру. Прошлый сезон не таким хорошим получился и нахожу себя больше в этом звене, в котором играю сейчас. Вроде как и забиваем, создаем, отдаем, мешаем противнику. Да и нет проблемы в том, что я не в первом звене. У нас все пятерки играют достаточно много.

— Но в прошлых командах всегда играли в большинстве…

— Нормально все. Сейчас только начало сезона, все поменяется. «Сожру» кого-нибудь чуть попозже и займу свое место в команде, — приводит слова Петрова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:1. Кирилл Петров отметился голевой передачей на Джастина Азеведо.



«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы:

1:0 — Викстранд (Кормье,10:47)

2:0 — Фазылзянов (Кормье, 13:34)

2:1 — Хайруллин (Черников, 28:38)

3:1 — Азеведо (Петров, Журавлев, 54:22)

4:1 — Азеведо (57:57)