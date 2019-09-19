В Оренбуржье сильный ветер повредил крыши, повалил деревья и оборвал электросеть

В главке МЧС по Оренбургской области рассказали о последствиях сильного ветра. В нескольких муниципалитетах региона нарушено электроснабжение из-за оборванных проводов.

«В течение дня зарегистрированы аварийные отключения подачи электроэнергии в семи муниципальных образованиях, более 35 заявок по упавшим деревьям, повреждению кровли объекта образования и кровель двух жилых домов», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Оренбургской области.

Погибших и пострадавших нет. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Ранее оренбургские спасатели предупреждали о сильном дожде и штормовом ветре до 24 м/с в четверг.

Напомним, что в Уфе спасатели получили 50 обращений жителей о падении деревьев и обрывах проводов из-за сильного ветра.