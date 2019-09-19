В одной из поликлиник Калининграда появились талоны «просто спросить»

В Калининградской поликлинике городской больницы №3 ввели опцию, по которой пациенты могут занять очередь, чтобы «просто спросить».

Нововведение появилось 2 недели назад в электронной очереди, за это время необычной услугой успели воспользоваться более 500 граждан.

После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора, объяснили «РИА Новости» в региональном Минздраве.

Отмечается, что жители города часто подходят с вопросами: как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной специалист.

Кроме того, в ведомстве добавили, что «просто спросить» есть и в других регионах.