На заводе Петцольда в Казани пройдет фестиваль уличной культуры

В будущие выходные 21—22 сентября на территории завода Петцольда (ул. Г. Тукая, 97) в Казани пройдет фестиваль уличной культуры URAM FEST.

В программе фестиваля: соревнования по танцам, роспись арт-объектов, музыкальный фестиваль, лекторий, а также маркет продукции молодых дизайнеров.

В течение двух дней на территории фестиваля художники из Колумбии, Москвы, Чебоксар, Альметьевска и Казани будут расписывать арт-объекты и стены площадью 100 квадратных метров. Тематические лекции пройдут с представителями современного искусства и уличной культуры Казани и России.

Соревнования по разным направлениям танцев пройдут в первый день фестиваля. Участие в составах команд 3х3 примут 16 приглашенных танцоров из разных городов России и 8 танцоров, которые пройдут отбор на месте проведения баттла.

Параллельно будут проходить соревнования по экстремальным уличным видам спорта: bmx, kickscooter. Фигурами для трюков станут предметы городского пространства.

Соревнования по скейтбордингу пройдут во второй день фестиваля по дисциплинам game of S.K.A.T.E (до 16 лет и 16+) и jam session (соревнования по сумме трюков по всем фигурам парка). Номинал призов составит 50 тысяч рублей. Впервые будут проведены соревнования по fingerboard — уменьшенной копии скейтборда, предназначенной для катания на пальцах.

Музыкальная площадка будет представлена местными молодыми исполнителями. Хедлайнером музыкального фестиваля станет группа LOVANDA из Москвы.

Вечером первого дня состоится техно-вечеринка от независимого музыкального арт-пространства Werk, а во второй день — хип-хоп вечеринка от Bazzar.

На фестивале будут работать фудкорт, лаундж-зона и интерактивные площадки, говорится в пресс-релизе Министерства по делам молодежи РТ.

Напомним, собственники здания — братья Хайруллины заморозили реновацию завода Петцольда ради лицензии Минкульта.