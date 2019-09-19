Российский мультфильм про Снежную королеву поборется за звание лучшего на кинофестивале в США

Фото: скриншот видео

Российский мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье», выпущенный воронежской мультипликационной студией Wizart, поборется за главный приз на международном фестивале, который проходит с 18 по 21 сентября в Ниагара-Фолс (штат Нью-Йорк). Всего на фестивале будут представлены 27 игровых и 44 короткометражных фильма, в том числе две анимационные картины.

Конкурентом «Снежной королевы» станет мультфильм «Сержант Стабби: Американский герой», выпущенный совместно пятью странами: Ирландией, Великобританией, Францией, Канадой и США.

«Еще 10 лет назад Россия практически не упоминалась в контексте мировой анимации. Мы рады, что наш мультфильм получает не только зрительское, но и профессиональное признание», — цитирует генерального продюсера Wizart Юрия Москвина ТАСС.

«Снежная королева: Зазеркалье» — четвертая часть франшизы. Мультфильм вышел в мировой прокат в конце 2018 года. В России и СНГ релиз состоялся 1 января.

Режиссеры мультфильма — Алексей Цицилин и Роберт Ленс, озвучивали героев актрисы Ирина Безрукова, Ляйсан Утяшева, Надежда Ангарская и другие.

Ранее стало известно, что короткометражки «Союзмультфильма» покажут в Китае.