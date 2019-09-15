Короткометражки «Союзмультфильма» покажут в Китае

«Союзмультфильм» заключил соглашение с компанией «Beijing Joy Culture Media Co» о прокате 83 российских авторских фильмов в Китае.

В список входят «Морошка» Полины Минченок, «Два трамвая» Светланы Андриановой, «Виват, мушкетеры!» Антона Дьякова, «Доброе сердце» Татьяны Мошковой и т. д., пишет «Интерфакс».

Анимационные фильмы будут дублированы на китайский язык и собраны в тематические блоки для размещения на иностранных площадках.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, в котором банк получит 80% и вложит инвестиции, а киностудия перенесет ряд лицензий на персонажей.