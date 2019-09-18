В четверг в Казани будет недоступна информация об общественном транспорте

Завтра в Казани пассажиры не смогут ознакомится с информацией о передвижении общественного транспорта на остановках и в приложениях Hubb и «Яндекс.Транспорт».

Это связанно с отключением электричества, сообщается на сайте мэрии Казани.

Как сообщает Комитет по транспорту, прогноз прибытия транспорта не будет отображаться на информационных табло с 7:00 до 20:00.

Данные снова появятся сразу же как только возобновится подача энергии, уверяет мэрия.