В соцсетях опубликовали видео последствий сегодняшнего ливня в Уфе

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Сегодня днем в Уфе прошел сильный ливень. Видео последствий сильного дождя появилось в соцсетях.

Так, оказался затоплен старый Бельский мост. В других районах города дождя не было или прошел, но кратковременный, сообщают пользователи.

Ранее МЧС республики предупредило о сильном ветре до 21—26 м/с. В некоторых районах могут пройти сильные дожди.