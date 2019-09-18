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В соцсетях опубликовали видео последствий сегодняшнего ливня в Уфе

17:44, 18.09.2019
В соцсетях опубликовали видео последствий сегодняшнего ливня в Уфе
Фото: скриншот

Сегодня днем в Уфе прошел сильный ливень. Видео последствий сильного дождя появилось в соцсетях.

Так, оказался затоплен старый Бельский мост. В других районах города дождя не было или прошел, но кратковременный, сообщают пользователи.

Ранее МЧС республики предупредило о сильном ветре до 21—26 м/с. В некоторых районах могут пройти сильные дожди.

ОбществоПроисшествияАвто Башкортостан
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