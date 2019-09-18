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Наталия Фишман-Бекмамбетова вошла в состав жюри конкурса Lexus Design Award

17:28, 18.09.2019
Наталия Фишман-Бекмамбетова вошла в состав жюри конкурса Lexus Design Award
Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова вошла в состав жюри конкурса Lexus Design Award Russia Тор Choice 2020. Об этом стало известно из соцсетей компании.

Она координировала программы Института «Стрелка», принимала участие в создании концепции развития ЦПКиО имени Горького в Москве.

«Отдельно стоит отметить ее профессиональные успехи по благоустройству Казани и Татарстана. Проекты Наталии часто фигурируют в новостных строчках, даже конкурируют с Москвой и уже известны на международном уровне», — отмечается в сообщении организаторов.

Ранее помощник президента РТ участвовала в обсуждении проекта по созданию экспертного совета по вопросам стрит-арта.

Справка

Lexus Design Award — международный конкурс, в котором тысячи молодых дизайнеров, изобретателей и творческих профессионалов со всего мира ищут способ внести свой вклад в лучшее будущее для всех. В настоящее время открыт прием заявок на участие. К рассмотрению принимаются работы из области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры, моды, а также междисциплинарные новаторские идеи, оформленные в виде концептуальных прототипов будущих проектов.

Общество Татарстан
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