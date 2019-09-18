Наталия Фишман-Бекмамбетова вошла в состав жюри конкурса Lexus Design Award
Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова вошла в состав жюри конкурса Lexus Design Award Russia Тор Choice 2020. Об этом стало известно из соцсетей компании.
Она координировала программы Института «Стрелка», принимала участие в создании концепции развития ЦПКиО имени Горького в Москве.
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«Отдельно стоит отметить ее профессиональные успехи по благоустройству Казани и Татарстана. Проекты Наталии часто фигурируют в новостных строчках, даже конкурируют с Москвой и уже известны на международном уровне», — отмечается в сообщении организаторов.
Ранее помощник президента РТ участвовала в обсуждении проекта по созданию экспертного совета по вопросам стрит-арта.
Справка
Lexus Design Award — международный конкурс, в котором тысячи молодых дизайнеров, изобретателей и творческих профессионалов со всего мира ищут способ внести свой вклад в лучшее будущее для всех. В настоящее время открыт прием заявок на участие. К рассмотрению принимаются работы из области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры, моды, а также междисциплинарные новаторские идеи, оформленные в виде концептуальных прототипов будущих проектов.
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