«Не каждый чиновник способен разглядеть Бэнкси»: в Казани могут создать совет по стрит-арту

Фото: Александр Артемьев

После случаев вандализма на набережной озера Кабан министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов предложил создать экспертный совет по вопросам стрит-арта. Функционировать такой совет может как структура при исполкоме города.

Участники совета, по мнению Фаттахова, смогут оценить ценность каждого конкретного настенного рисунка и повлиять на решение, закрашивать или нет. «Ведь не каждый чиновник способен разглядеть Бэнкси» — написал министр.

Кроме того, Фаттахов предложил отвести в Казани специальную поверхность для творчества уличных художников , которую будут периодически закрашивать.

Указанные предложения Фаттахов выдвинул после обсуждения их с представителями молодежных сообществ. В обсуждении также участвовала помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

