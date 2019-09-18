Матч «Зенит» — «Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Матч 10-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Рубином» начнется с минуты молчания, сообщает официальный сайт питерской команды.

Акция приурочена в память о бывшем футболисте «Зенита» Фернандо Риксене, о смерти которого стало известно сегодня.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Фернандо Риксена. Субботний матч с «Рубином» начнется с минуты молчания в память об игроке», — говорится в заявлении клуба.

С 2013 года Риксен страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). Сообщалось, что в последние дни экс-футболист был переведен в хоспис в Шотландии.

В составе «Зенита» Риксен выступал с 2006 по 2009 годы. Вместе с питерским клубом голландец выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, чемпионат и Кубок России.