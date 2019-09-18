Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет.

С 2013 года Риксен страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). Сообщалось, что в последние дни экс-футболист был переведен в хоспис в Шотландии.

В составе «Зенита» Риксен выступал с 2006 по 2009 годы. Вместе с питерским клубом голландец выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, чемпионат и Кубок России.

Шесть лет назад он выпустил автобиографию под названием «Дух бойца».