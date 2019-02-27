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В Уфе арестовали мужчину, расчленившего дочь

18:06, 27.02.2019
В Уфе арестовали мужчину, расчленившего дочь
Фото: pixabay.com

В Уфе заключили под стражу мужчину 1947 года рождения, расчленившего дочь 1971 года рождения. Об этом «Реальному времени» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина провел в тюрьме более 35 лет за убийство жены и тещи. Домой вернулся в 2015 году, где у него начались ссоры с дочерью. После очередного скандала отец ударил дочь по голове, и та скончалась от полученных травм. После мужчина расчленил труп и вывез на берег реки Демы в Уфе, где избавился от останков. Когда у него спрашивали, куда делась дочь, то он отвечал, что она уехала.

В ноябре 2018 местные жители нашли кисть руки женщины на берегу. Сотрудники МВД определили родственников и начали расспрашивать отца дочери. Позже он признался в убийстве. На данный момент останки скончавшейся не извлечены.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Происшествия Башкортостан
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