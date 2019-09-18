Пять домов в исторической части Уфы получили охранный статус

Башкультнаследие внесло пять старинных уфимских особняков в реестр памятников истории и культуры муниципального значения.

Дома являются частью исторической застройки Уфы XIX—XX века. В реестр здания включили после проведения историко-культурной экспертизы. С 2017 года они находились в перечне выявленных объектов культурного наследия, сообщает «КоммерсантЪ — Уфа».

В реестр включат особняк Шамовых со старообрядческой моленной на улице Октябрьской революции, 49; особняк Аверьяновых на улице Октябрьской революции, 51; западный дом усадьбы Сахарова на улице Октябрьской революции, 60; восточный дом усадьбы Сперанского на улице Октябрьской революции, 58/1, а также дом Лихтанской на Зенцова, 53.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана утвердил границы исторического здания Казанского суворовского училища как объекта культурного наследия регионального значения. В реестре оно фигурирует как «Здание института благородных девиц».

