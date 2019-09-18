В Набережных Челнах трамвай сошел с пути и перегородил линию — фото

Сегодня в Набережных Челнах трамвай сошел с путей, перегородив таким образом трамвайную линию. Авария произошла на развилке двух путей, фотографии появились в социальных сетях.

Речь идет о трамвае маршрута №10. Судя по временным отметкам, авария произошла сегодня около 10 утра. О причинах аварии, а также о том, есть ли пострадавшие, не сообщается.

Напомним, недавно стало известно, что исполнительный комитет Набережных Челнов собирается обновить трамвайный парк города. Всего закупят пять новых трамваев, в которых будут USB-розетки и кондиционер.

