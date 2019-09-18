Тюлячинский район Татарстана возглавил замминистра сельского хозяйства республики Назип Хазипов

Тюлячинский район Татарстана возглавил замминистра сельского хозяйства республики Назип Хазипов. Он стал и.о. главы. Об этом стало известно на проходящем внеочередном заседании районного Совета под председательством премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Предыдущий глава Ильдус Зарипов покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Песошин отметил, что кандидатуру Зарипова предложили на пост главы Лаишевского района РТ. Также премьер-министр РТ объявил о присвоении Зарипову звания Заслуженного экономиста республики, пишет «Татар-информ».

Хазипов с августа 2003 года был замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству. Зарипов занимал пост главы Тюлячинского района с декабря 2011 года.