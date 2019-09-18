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Тюлячинский район Татарстана возглавил замминистра сельского хозяйства республики Назип Хазипов

08:46, 18.09.2019
Тюлячинский район Татарстана возглавил замминистра сельского хозяйства республики Назип Хазипов
Фото: agro.tatarstan.ru

Тюлячинский район Татарстана возглавил замминистра сельского хозяйства республики Назип Хазипов. Он стал и.о. главы. Об этом стало известно на проходящем внеочередном заседании районного Совета под председательством премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Предыдущий глава Ильдус Зарипов покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Песошин отметил, что кандидатуру Зарипова предложили на пост главы Лаишевского района РТ. Также премьер-министр РТ объявил о присвоении Зарипову звания Заслуженного экономиста республики, пишет «Татар-информ».

Хазипов с августа 2003 года был замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству. Зарипов занимал пост главы Тюлячинского района с декабря 2011 года.

ОбществоВласть Татарстан
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