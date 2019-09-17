В Челнах поздним вечером устроили фаершоу
В Набережных Челнах поздно вечером организовали фаершоу. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
В прошлом году схожее ночное шоу в автограде устраивала команда Clide, которой руководит Артемий Смоляков.
В августе в интервью он рассказывал о правилах работы с огнем: «Не работать в синтетической одежде. Нельзя устраивать шоу огня в закрытых помещениях, только на открытом воздухе, желательно не на траве, а на бетонном покрытии. Лучше, чтобы во время шоу не было ветра, иначе огненные брызги будут лететь в разные стороны».Общество Татарстан
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